Calciomercato Juventus, Paratici sogna il grande colpo in attacco. Riavviati i contatti con Raul Jimenez del Wolverhampton

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici sogna il grande colpo per l’attacco. Riavviati i contatti con Raul Jimenez del Wolverhampton. Il bomber dei Wolves era già stato contattato come possibile alternativa a Higuian, era infatti l’alternativa a Dzeko qualora l’operazione con il bosniaco non fosse andata a buon fine. Ma alla fine si finì con nulla di fatto per entrambi e la Juve prese Morata. Ma l’operazione con Jimenez sembra tornata -nuovamente- al centro del mercato bianconero. La dirigenza bianconera valuta l’operazione già nel mercato di riparazione di gennaio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Messi lascia il Barcellona: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, Paratici sogna il grande colpo: riavviati i contatti

Secondo infatti le indiscrezioni del portale ‘todofichajes.com’, Fabio Paratici starebbe per riavviare i contatti con il Wolverhampton per Raul Jimenez. L’attaccante messicano era già stato corteggiato in estate, ma ora potrebbe nuovamente diventare l’operazione più gradita per l’attacco. Ecco perché il direttore sportivo bianconero starebbe ripensando a Jimenez, che potrebbe arrivare a gennaio grazie a condizioni decisamente vantaggiose. Il club inglese valuta il proprio bomber intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che i bianconeri sarebbero disposti a pagare ma in estate. Ecco che, dunque, si potrebbe imbastire un operazione davvero incredibile per farlo arrivare già nel mercato invernale.