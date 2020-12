Juventus, un Alex Sandro così è una manna dal cielo: risolto un problema

Pirlo può tirare un sospiro di sollievo per il recupero del brasiliano, che anche ieri ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli

Juventus Alex Sandro/ Nella gara contro la Dinamo Kiev, Alex Sandro ha lasciato il segno in maniera determinante: prima fornendo un cross al bacio per l’accorrente Chiesa, poi servendo Cristiano Ronaldo al limite dell’area, dopo uno stop a seguire di pregevole fattura. L’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box per poco meno di due mesi sembra essere ormai un ricordo sbiadito per il brasiliano, che partita dopo partita sta provando a ritrovare la forma migliore. Un recupero imprescindibile per la nuova Juve targata Pirlo, che nel primo scorcio di stagione, per far fronte all’oggettiva emergenza, è stato costretto a schierare il giovanissimo Frabotta, con risultati alterni.

Che l’ex Porto rappresenti una pedina insostituibile nello scacchiere tattico della Vecchia Signora, non lo scopriamo di certo noi. Il sudamericano è uno dei migliori interpreti del suo ruolo, e la sua poliedricità ne fa un giocatore assolutamente moderno, capace di interpretare al meglio le due fasi. Proprio gli anni di permanenza in Italia sono stati fondamentali per la sua crescita: Allegri ha infatti curato molto bene la sua fase difensiva, e i progressi dono stati tangibili sin dalle primissime apparizioni.