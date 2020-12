Juventus-Torino, le probabili formazioni: scelte obbligate per Pirlo in difesa

Le probabili formazioni di uno degli anticipi della decima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Torino Juventus/ Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Juventus Torino, incontro valido come uno degli anticipi della decima giornata del campionato di Serie A. In un Allianz Stadium che sarà nuovamente deserto per le note ragioni pandemiche, alle 18 i bianconeri e i granata si daranno battaglia in un derby che si preannuncia sostanzialmente atipico. Sia gli uomini che quelli di Gianpaolo, infatti, non stanno vivendo un periodo di forma esaltante, e sono alla ricerca di tre punti importanti con cui poter dare la caccia ai rispettivi obiettivi.

Leggi anche–>Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie: l’ex Schalke convince

Con Morata squalificato dal giudice sportivo per due giornate, nell’attacco dei Campioni d’Italia, affianco a Cristiano Ronaldo, agirà Paulo Dybala che va alla ricerca del primo sigillo in campionato. L’argentino punta a sfruttare al massimo l’assenza del collega di reparto, che in questo scorcio di stagione ha mostrato una condizione fisica migliore della Joya, apparso in difficoltà. L’emergenza per la Vecchia Signora non è però finita qui.