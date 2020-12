Juventus, cessione eccellente al Milan. Pronto un addio in mediana

C’è anche il Milan sulle tracce di Sami Khedira. I rossoneri cercano un colpo per il centrocampo e hanno l’ok della Juventus di Pirlo.

La bomba la sgancia il portale Calciomercato.it. La suggestione potrebbe portare al nome di Sami Khedira con la maglia del Milan. Sarebbe uno scenario clamoroso, perché completamente inaspettato. Il calciatore tedesco, come noto, è in scadenza di contratto nel giugno 2021 con la Juventus e fuori dai piani di Pirlo. Maldini potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i bianconeri per mettere a segno un colpo di grande esperienza. L’avventura del teutonico di origine turca a Vinovo si è esaurita, ma per la capolista si tratterebbe di un giocatore di grande qualità, disponibile da subito senza necessità di adattamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro blindato: arriva il rinnovo

Khedira verso il Milan, le condizioni

La Juventus, pur di risparmiare sugli ultimi mesi di contratto del centrocampista (6 milioni di euro a stagione), ha già acconsentito ad una partenza a titolo gratuito. Per venire incontro alle richieste di Khedira, si pensa ad un biennale con opzione per il terzo anno per spalmare l’oneroso ingaggio. Maldini sta facendo il punto con Pioli, che dal canto suo sogna un centrocampista di caratura mondiale e abituato a vincere scudetti e trofei a ripetizione.