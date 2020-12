Letizia sicuro: “La Juve non fa più paura, vi dico chi vince lo scudetto”

L’autore del goal contro i bianconeri, Letizia, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del periodo di forma della squadra di Pirlo

Letizia Juventus/ Sabato scorso un suo goal ha contribuito a fermare sul pareggio la Juventus di Andrea Pirlo. Ai microfoni di Sportitalia, il calciatore del Benevento Letizia ha espresso un suo parere in merito ai valori di forza che questo scorcio di campionato ha espresso. Ecco le sue parole:

“La Juve non è più quella di 3-4 anni fa. Una squadra sicuramente molto forte, ma non imbattibile. Alcuni anni fa scendevi in campo e sapevi già di aver vinto, ora non è più così. Il gap con le altre squadre si è ridotto di molto, sono sicuro che Napoli ed Inter le daranno filo da torcere fino alla fine.