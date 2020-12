Pirlo e il momento un po’ così della Juve: «Il derby? Speriamo di recuperare le forze»

Andrea Pirlo, nonostante la bufera giudiziaria che si abbatte sulla Juventus, resta concentrato sul derby di domani contro il Torino.

«Perché è la stracittadina, perché è una partita importante per tutte e due le tifoserie. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere, di fare gol importanti. Per me è un ricordo indelebile ed è sempre una partita bella da giocare, perché ci sono dentro tante emozioni e speriamo di fare una grande gara». Parole di Andrea Pirlo al canale ufficiale della Vecchia Signora prima della stracittadina di domani.

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, Paratici indagato. La nota della Juventus sull’inchiesta di Perugia

Pirlo è la Juventus stanca

«La Juentus arriva bene e speriamo in queste ore di recuperare le forze dopo l’ultima partita mercoledì sera – spiega Pirlo -. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma ci prepariamo mentalmente per fare una gara seria ed importante per continuare il nostro cammino in campionato». Il tecnico dei bianconeri parla pertanto di un momento un po’ così. Il collettivo, insomma, non è al 100% e si affaccia ad una settimana in cui mercoledì affronterà il Barcellona. Chiusura, di buon auspicio, dedicata a quel gol che decise il derby al 95′. «Fu una grandissima emozione, perché eravamo in dieci erano gli ultimi secondi della partita e riuscire a vincerla in quel modo con un tiro da fuori fu una grandissima emozione».