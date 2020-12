Juventus, adesso o mai più: deve essere il suo derby

E’ iniziato il conto alla rovescia in casa Juventus per il derby di questo pomeriggio contro il Torino. Una stracittadina tutta da vivere.

I granata stanno faticando un po’ ad assimilare le idee di gioco di Giampaolo e la classifica non è delle migliori. Oggi il Toro ha tutti i pronostici contro, ma è senz’altro un avversario da temere per una Juve che arriva al confronto dopo aver comunque speso delle energie importanti anche in Champions League a metà settimana. Il derby di oggi sarà una occasione da cogliere al volo per un giocatore che finora non è riuscito a lasciare la sua impronta come avrebbe voluto, complice qualche acciacco di troppo. Stiamo parlando ovviamente di Paulo Dybala.

