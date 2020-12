Juventus, le parole di Fabio Paratici sul caso Suarez

Paratici ha poi spiegato poi il suo rapporto con Paola De Michele, entrando nel merito della telefonata finita poi sotto inchiesta:“Sono amico di Paola De Michele da quando eravamo ragazzi, siamo cresciuti insieme, siamo della stessa città, mi sembra noto, mi sembra che anche lei abbia già chiarito questa posizione ieri, quindi non avrei niente da aggiungere anche qui“.

Il direttore sportivo bianconero ha poi parlato dell’operato di Andrea Pirlo in questa prima fase di stagione, e dei, purtroppo, brutti pareggi che stanno gravando sulla classifica della Juventus: “Siamo più avanti rispetto a due mesi fa, abbiamo sicuramente molti margini perchè Andrea ha appena cominciato e non abbiamo avuto tempo durante il precampionato di sviluppare certe idee. Vediamo miglioramenti ogni partita, questo ci fa ben sperare. Nel percorso ci sono salite e discese, scorciatoie non se ne possono prendere”.

La Juventus intanto sta perdendo il derby per 0-1 con gol di Nkouli, a fine primo tempo la squadra di Pirlo è sotto nel derby della Mole con pochi tiri in porta e una gestione abbastanza fallimentare della partita. Tutto è ancora da scrivere, anche il risultato. Nel secondo tempo i bianconeri dovranno essere pronti a reagire. Un brutto risultato in caso di sconfitta potrebbe mettere in serio dubbio l’operato di Andrea Pirlo.