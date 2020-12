Juventus-Torino streaming: dove vederla in diretta tv e internet

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Attesissimo il derby della Mole tra i bianconeri di Pirlo e i granata di mister Giampaolo. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo invece collegamenti con Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Un derby ha sempre un fascino particolare, anche quando le ambizioni delle squadre non sono le stesse. Il Torino sa benissimo di essere un gradito sotto la Juventus sul piano tecnico, ma senz’altro darà il massimo per mettere i bastoni tra le ruote a Ronaldo e compagni.La partitagrazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con i collegamenti previsti nel corso della trasmissione pomeridiana “Tutto il calcio minuto per minuto” su Radio Rai 1.Ancora qualche dubbio di formazione in casa bianconera, con Danilo che dovrebbe giocare esterno sinistro in difesa. Senza Morata, in avanti c’è Dybala con Ronaldo. A centrocampo uno tra Chiesa, Bernardeschi e Kulusevski rimarrà fuori, almeno all’inizio.Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Dybala.Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Juventus-Torino streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.