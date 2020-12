Video Gol Bonucci Juventus Torino: porta al raddoppio i bianconeri!

Video Gol Juventus-Torino, Serie A: segna Bonucci, portando al raddoppio i bianconeri nel derby. Clicca qui per vedere la rete.

Video Gol Juventus Torino: Bonucci porta al raddoppio i bianconeri. Si tratta di un’ottima rete! Un gol che conferma ancora una volta il vantaggio e dà quella marcia in più verso la vittoria del derby di Torino. Ancora una volta, questo ragazzo dimostra quanto sia assolutamente fenomenale sotto porta, siglando un importante rete nel derby della Mole. Anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, lui riesce a farsi trovare pronto. Talento ma soprattutto carisma che in questi palcoscenici risultano fondamentali, soprattutto in una sfida così importante per la città di Torino. Bonucci è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in gol. Segnare tanto e portare alla vittoria la propria squadra.

Video Gol Juventus Torino: la Juventus riesce ad andare doppiamente in vantaggio grazie ad una splendida rete di Bonucci, che sfrutta al massimo le sue potenzialità regalando ai suoi compagni un meritato vantaggio per quello visto fino ad ora. Bonnie e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via di un’altra rete nel minor tempo possibile, così da arrivare alla fine del match più sicuri: un’eventuale vittoria consentirebbe ai bianconeri di rispondere con vigore alla concorrenza portando a casa tre punti che danno speranza sul primato in classifica.