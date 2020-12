Calciomercato Juventus, Pochettino al Real: pronto l’assalto a Dybala

Il futuro della Joya sempre più lontano da Torino: sull’argentino è forte, da tempo, l’interessamento del Real Madrid

Calciomercato Juventus Dybala/ Anche contro il Torino, Paulo Dybala non ha di certo brillato. Sterile, inconcludente, abulico: sono alcuni degli aggettivi con i quali i giornali odierni hanno descritto la prova offerta dall’argentino al cospetto della squadra di Gianpaolo, arresisi all’ultimo grazie a un goal in extremis di Leonardo Bonucci. Neanche l’assenza di Alvaro Morata, squalificato dal giudice sportivo per 2 giornate, sembra aver rivitalizzato l’ex attaccante del Palermo, per il quale il rinnovo contrattuale, che tarda ad arrivare, rappresenta una pericolosa spada di Damocle.

Leggi anche–>L’Inter a un passo da Cristiano Ronaldo: la rivelazione che spiazza la Juve

Nelle ultime settimane non sono stati compiuti passi in avanti in tal senso. La richiesta dell’attaccante si attesta sui 15 milioni di euro annui, mentre la Juve non vorrebbe andare oltre ad un quadriennale da 10 milioni all’anno, con l’inserimento di bonus legati a presenze e prestazioni. La possibilità che non venga trovata la fatidica fumata bianca sta diventando sempre più concreta, e molti club sono alla porta per sfruttare questa situazione di empasse. Impossibile non citare il Real Madrid, che da tempo ha messo gli occhi sulla Joya.