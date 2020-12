Barcellona-Juventus, Bonucci: “Possiamo fargli male”

E’ Leonardo Bonucci il calciatore in casa Juventus impegnato nella consueta conferenza pre-partita del match di domani contro il Barcellona.

Il difensore sarà sicuramente titolare nella formazione bianconera chiamata a fermare Messi e compagni. La Juve è già sicura della qualificazione al turno successivo di Champions League, ma l’obiettivo è prendersi il primo posto attualmente nelle mani dei blaugrana. Che partono anche con il vantaggio di aver vinto a Torino per 2-0. Ma Bonucci non si vuole affatto arrendere in partenza.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie

Juventus, Bonucci suona la carica

“Domani sera ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita. Un risultato positivo aiuterebbe molto il percorso di crescita della squadra” ha sottolineato il difensore bianconero. Che è consapevole come “la Champions League è una competizione fatta anche di grandi imprese. Quella del Camp Nou sarà una gara dura ma sappiamo che con le nostre qualità e i nostri valori possiamo fare male al Barcellona. Di sicuro però dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento che abbiamo messo nel secondo tempo del derby: aggressività e voglia di vincere. Può essere l’inizio di un nuovo percorso per la Juve“.