Barcellona Juventus: per la sfida di Champions League di domani sera al Camp Nou, Pirlo ha scelto gli undici che scenderanno in campo

Barcellona – Juventus. Domani sera si disputerà al Camp Nou la sfida più sentita del girone che è anche il match fra le due già aritmetiche qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Una partita decisamente importante anche per il ritrovato dualismo fra Cristiano Ronaldo e Messi: i due fenomeni del pallone si rincontrano dopo l’ultimo “Clasico”. Come sappiamo i due attaccanti, oltre ad essere rivali di record e oltre ad aver scritto tutte le più importanti pagine del nostro calcio contemporaneo sono sempre stati contraddistinti anche dalla rivalità di essere, entrambi, i leader di Barcellona e Real Madrid. Ora Cristiano è pronto a riconfermarsi contro il rivale sportivo, e dopo la brutta prestazione dell’andata, che l’ha visto assente per la positività al Covid-19, partita persa con una rovinosa sconfitta, ora i bianconeri vogliono vincere. Per passare primi nel girone non sarà semplice, infatti la statistica non sorride e bisognerà fare almeno tre gol, ma per Cristiano e soci la sfida è una motivazione in più per fare bene.

Barcellona Juventus, le probabili formazioni: CR7 contro Messi

Il maestro vuole fare bene, soprattutto dopo la brutta e rovinosa sconfitta dell’andata all’Allianz Stadium che ha visto i bianconeri in un momento decisamente no come infortuni e giocatori indisponibili. Ma domani Cristiano ci sarà ed è più motivato che mai, vuole fare bene contro il suo rivale di sempre Lionel Messi. Ecco, dunque, gli undici probabili titolari di domani sera: