Barcellona-Juventus, Pirlo: “Giocheremo a viso aperto”

La Juventus di Andrea Pirlo domani sera sarà chiamata all’impresa sul campo del Barcellona di Leo Messi. Le parole del tecnico in conferenza.

I bianconeri sono già sicuri del passaggio del turno, ma al Camp Nou proveranno a conquistare un successo che potrebbe consentirgli di conquistare il primo posto del girone. Impresa non semplice ma nemmeno impossibile, considerando che i blaugrana non stanno certo vivendo un momento semplice, come conferma la sconfitta patita contro il Cadice nell’ultimo turno della Liga.

Juventus, Pirlo pronto a lanciare Buffon

Nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha dichiarato di non fidarsi degli avversari. “Non credo alla loro crisi, sono una grande squadra. Noi sappiamo che ci sarà da soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto, ripensando ai nostri errori dell’andata. Dovremo migliorare la fase di non possesso ed essere più stretti tra le linee” ha detto l’allenatore della Juve. Qualche indicazione anche sulla formazione: “Buffon sta bene, potrebbe giocare, si merita questo palcoscenico. Ramsey? Può tornare sicuramente utile. Rabiot si deve mettere in testa che è solo al 70% delle sue potenzialità”. La ricetta per vincere è comunque scritta: “L’atteggiamento diverso visto nel secondo tempo del derby è quello che fa parte del DNA della Juve e non deve mai mancare” ha sottolineato. Chiusura sulla sfida nella sfida Ronaldo-Messi: “Ha ragione Koeman. Sarebbe sbagliato dire chi è più bravo tra loro. Sono due fenomeni, che danno spettacolo a milioni di tifosi. Bisogna solo ringraziarli”.