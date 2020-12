Il commentatore sportivo ed ex capitano dell’Inter Bergomi, dagli studi di SKY, ha annunciato la squadra che secondo lui vincerà lo scudetto

Juventus, secondo Beppe Bergomi il Milan è la squadra che gioca il migliore calcio del campionato. Dagli studi di SKY Calcio Club, dopo Giuseppe Bergomi ha commentato la partita del Milan contro la Sampdoria, allungato così in classifica, si è lasciato ad andare una personale riflessione su quella che sarà la vincitrice effettiva di questa stagione 2020-2021. Secondo il commentatore sportivo il Milan “È la squadra che gioca il calcio migliore del campionato: è impressionante, nonostante le assenze di Kjaer e Ibrahimovic, i giocatori della Samp non riuscivano a fare due passaggi di seguito. Credo che i rossoneri abbiano giocatori molto forti, anche più di Juventus ed Inter”

Bergomi: “Milan più forte della Juventus, vi dico chi vince”

Il commentatore sportivo si è lasciato andare sulla sua favorita al titolo. La Juventus quest’anno sta riscontrando più che una difficoltà in campionato. Attualmente i bianconeri figurano quarti in classifica. I troppi pareggi contro squadre, sulla carta, più che abbordabili stanno gravando sul primato in classifica. Il Milan è a +6 ma il campionato non è ancora arrivato a metà. Certamente i bianconeri potevano fare meglio ma hanno tutte le carte in gioco per riscattarsi e provare nuovamente ad allungare sugli avversari, ma tutto dipenderà dalla condizione del Milan. Questa squadra decisamente giovane, fra le rose più giovani d’Europa, sta facendo diversi risultati utili consecutivi. Dipenderà tanto dal mercato di riparazione, ma i bianconeri hanno tutte le risorse per riprovare il cammino al titolo e siglare il decimo scudetto consecutivo, ma quest’anno sarà più difficile degli altri.