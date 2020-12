Calciomercato Juventus, rinnovo CR7. Il portoghese detta le condizioni

Stando alle indiscrezioni che arrivano dal portale ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo rinnoverà con la Juventus soltanto davanti a due condizioni.

La prima sarebbe, appunto, una garanzia di prolungamento di contratto fino al 2024, ovvero, quando l’attaccante portoghese avrà 39 anni, proprio come l’attuale Ibrahimovic del Milan, per concludere di fatto, la propria carriera alla Juventus.

La seconda condizione riguarda invece la nota dolente per la società, l’ingaggio: stando infatti alle indiscrezioni riportate sul portale spagnolo, Cristiano Ronaldo punterebbe a mantenere l’attuale ingaggio percepito di 30 milioni netti a stagione anche fino al 2024. Punto, questo, che creerà certamente non pochi problemi alla società bianconera. In ogni caso, il rinnovo non è affatto da escludere e se i risultati continuano ad essere questi, la Vecchia Signora ci farà, ovviamente, le giuste riflessioni anche perché Cristiano continua ad essere l’anima vincente di questa Juventus, ormai in rete ad ogni partita che conta.