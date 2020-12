Dybala può partire, destinazione Premier. Alla Juventus un’ala da urlo

Dalla Francia lanciano l’indiscrezione di uno scambio clamoroso all’orizzonte. C’è Dybala in uscita dalla Juventus, arriverebbe però Mahrez.

Il portale transalpino “foot-sur7.fr” lancia una clamorosa indiscrezione che interessa la Juventus. Secondo le informazioni in loro possesso, infatti, i bianconeri starebbero apparecchiando la tavola per un super scambio con il Manchester City. Sul portale di calciomercato, infatti, si parla di un assalto di Pep Guardiola, pronto ad offrire il cartellino di Riyad Mahrez per arrivare all’ex Palermo. Munito di passaporto francese, l’ex Leicester rappresenterebbe una pedina maggiormente gradita rispetto a Angel Di Maria.

Dybala per Mahrez a chi conviene?

L’idea di Guardiola, chiaramente è subordinata al mancato arrivo di Lionel Messi. Se la Pulce non dovesse vestire la maglia dei citizens, allora si virerebbe su Paulo Dybala che alla Juventus non sta rendendo più come dovuto. Inoltre non si parla più di contratto e le cose sono precipitate di recente. Le sue prestazioni non sono all’altezza e il club riflette sul da farsi. La squalifica di Alvaro Morata per due giornate ha offerto a Paulino un’occasione importante per tornare protagonista con la Juventus. L’attaccante argentino ha fragorosamente fallito il primo match ball, risultando tra i peggiori in campo nel derby contro il Torino. Mahrez però cambierebbe le carte in tavola in casa bianconera?