#Juventus, rifinitura alla Continassa pre Barcellona. C'è Buffon. Assenti Chiellini e Demiral // Juventus' training session at the Continassa ahead of Barcelona clash. Chiellini and Demiral are out. Buffon 🆗⚪️⚫️

🏆 #BarçaJuve

📱 @Goalitalia pic.twitter.com/M6hDSukgBW

— Romeo Agresti (@romeoagresti) December 7, 2020

Juventus, Domani sera si disputerà al Camp Nou la sfida più sentita del girone che è anche il match fra le due già aritmetiche qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Una partita decisamente importante anche per il ritrovato dualismo fra Cristiano Ronaldo e Messi: i due fenomeni del pallone si rincontrano dopo l’ultimo “Clasico” di Spagna. Il maestro intanto sorride che fra i tanti agognati infortuni, saranno sempre indisponibili Chiellini e Demiral, ritornato anche giocatori importanti. Infatti negli allenamenti di stamane a ripreso parte con il gruppo anche Gianluigi Buffon.

Juventus, Pirlo sorride: importante recupero contro il Barcellona

Il maestro domani cercherà in tutto i modi di fare una buona partita, soprattutto dopo la brutta e rovinosa sconfitta dell’andata all’Allianz Stadium, che ha visto i bianconeri soffrire in un momento decisamente no come infortuni e giocatori indisponibili. Ma domani Cristiano ci sarà più motivato che mai, vuole fare bene contro il suo rivale di sempre Lionel Messi e quindi non sono ammessi errori. Una partita che per la Juventus sarà chiaramente offensiva. Per sperare nell’ancora difficile primato nel girone i bianconeri dovranno vincere con almeno tre gol di scarto: un’impresa tutt’altro che semplice ma c’è da dire che davanti alle sfide “impossibili” Cristiano Ronaldo e soci hanno già dimostrato di farsi trovare pronti.

Una squadra come dicevamo poc’anzi che prevarrà sull’avanzata offensiva, anche perché la Juventus punta alla vittoria. I bianconeri sono già qualificata e quindi potranno permettersi di rischiare e provare nell’impresa di fare tanti gol in uno stadio certamente non semplice come il Camp Nou. Pirlo vuole, dunque, puntare ai tre punti e si affiderà al talento offensivo della propria rosa.