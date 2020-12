Calciomercato Juventus, derby con l’Inter per un centrocampista top

Pellegrini non sta vivendo un buon momento alla Roma. Juventus e Inter ragionano su come arrivare a lui in tempi abbastanza rapidi.

Ieri non è stato un pomeriggio felice per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che non riesce a trovare il giusto trampolino di lancio per la sua carriera. Una brutta entrata di Obiang nella ripresa, ha costretto il centrocampista classe 1996 ad abbandonare il campo all’82. Per lui una prima diagnosi parla di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. A prescindere dall’infortunio, è il suo status che alimenta discussioni di mercato. E’ appetito da tempo da diverse squadre della massima serie, ma nessuna ha ancora affondato il colpo. Juventus e Inter ci pensano.

LEGGI ANCHE >>> Intervallo di fuoco nel derby. Ecco cosa è successo in Juventus-Torino

Pellegrini, è derby di mercato

Il centrocampista della Roma e della Nazionale ha dato dei “falliti” ai tifosi che hanno contestato la prova della squadra. Uno sfogo istintivo legato al momento difficile della compagine giallorossa, ma che certo i caldi tifosi giallorossi non hanno gradito. Sui social sono subito fioccate le critiche nei confronti del centrocampista, al quale sembra non essere bastato giustificarsi poche ore dopo specificando di non aver voluto attaccare chi ha mosso critiche sportive, ma solo chi lo ha fatto in modo prevenuto. La Juventus lo osserva con attenzione e Paratici lo studia, Marotta invece deve avere il placet di Conte per portarlo alla Pinetina.