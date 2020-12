Diretta Live di Barcellona Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita di Champions League delle 21.00.

Barcellona Juventus diretta Live/ Un match da non sbagliare. Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare tre punti importanti, nonostante il già aritmetico passaggio agli ottavi di finale. Con una vittoria la compagine bianconera potrebbe sperare al difficile primato del girone, ci vorranno – almeno – tre gol di scarto. Impegno dunque da non sottovalutare soprattutto dinnanzi ad una competizione mai banale come la Champions League e in un campo così insidioso come il Camp Nou di Barcellona. Bianconeri pronti all’impresa.

Barcellona Juventus, la Diretta Live della gara di Champions League

Una sfida che vedrà schierati tutti i big della rosa di Pirlo a disposizione, a parte il capitano Giorgio Chiellini ancora fuori per infortunio e Demiral. In attacco si riconferma il binomio offensivo carico di gol, Morata e Cristiano Ronaldo, il portoghese è ansioso di rivedere il suo rivale di sempre Lionel Messi: due giocatori formidabili che si sfideranno questa sera nel difficilissimo campo di Barcellona, il Camp Nou. Torna in rosa anche Bonucci che sembra essersi ripreso dopo l’infortunio e fresco di gol decisivo nel derby, così come De Ligt che partirà titolare dal primo minuto. Dal primo minuto giocherà anche il ritrovato Aaron Ramsey aiutando l’avanzata offensiva, mentre in difesa si ritorna con il tridente.