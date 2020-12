Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato Juventus in vista della riapertura delle trattative fissata per il prossimo mese di gennaio.

Non è da escludere che i bianconeri infatti possano mettere a segno qualche colpo per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Ad ogni modo la società sicuramente sta già pianificando anche gli obiettivi per quanto riguarda la prossima stagione. E mentre i tifosi sognano ad occhi aperti il ritorno di Paul Pogba a Torino, un nuovo rumor riguarda invece un possibile colpo low cost per l’attacco.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, sempre più vicino il riscatto di McKennie