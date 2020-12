Dybala, che fai? Una rivale in agguato, ma occhio alla pista estera

Paulo Dybala ha smesso di parlare di rinnovo con la Juventus. Una cessione, arrivati a questo punto, diventa inevitabile. Gli scenari.

Il portale spagnolo Fichajes.com svela quale potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala. Il fuoriclasse della Juventus, in scadenza di contratto nel 2022, ha smesso di parlare di rinnovo con Paratici. Argomentare una cessione, pertanto, è cosa ormai divenuta all’ordine del giorno. Anche contro il Torino non ha fatto benissimo, ma potrebbe essere rilanciato già stasera al Camp Nou, teatro dei campioni. Domenica, inoltre, c’è il match di Genova con i rossoblù dove partirà titolare ancora una volta.

Dybala, le pretendenti in Italia e all’estero

Secondo quanto riporta il sito di informazione iberico, Marotta e Conte premerebbero per l’arrivo in nerazzurro dell’argentino in caso di addio alla Juventus. Una destinazione che certamente farebbe infuriare i tifosi bianconeri. Oltre ai nerazzurri, comunque, Dybala resterebbe nei radar anche del Tottenham in Premier League e del Real Madrid in Spagna, con i ‘Blancos’ che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Isco, fuori dai piani di Zidane. Insomma, per il numero 10 della Vecchia Signora si parla soltanto in prospettiva cessione. Non una buona notizia per chi sognava di vederlo a vita con la 10 sulle spalle.