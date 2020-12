Juventus, da un portoghese all’altro. Ma per il post-Ronaldo servono 100 milioni

Joao Felix sta vivendo una stagione fortunata in Spagna, ma su di lui continuano le voci di un trasferimento. Tra queste c’è anche la Juventus.

Il portale spagnolo fichajes.net ha svelato l’esistenza di un sogno da parte di Fabio Paratici. Il massimo dirigente bianconero in tema di calciomercato, vorrebbe puntare su un altro portoghese dopo Cristiano Ronaldo. Servono tuttavia le coperture finanziarie per pensare ad un colpo del genere. Nonostante stia vivendo una stagione decisamente all’altezza della cifra spesa nell’estate del 2019 dall’Atletico Madrid, Joao Felix continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato, soprattutto in Spagna. Il campioncino lusitano piace alla Juventus che vorrebbe capire se esistono i presupposti per prenderlo.

Juventus, Joao Felix costa tanto

In Spagna si è tornato quindi a parlare di un interessamento concreto da parte di Juventus e Manchester City. Per i due club non sarà tuttavia facile strappare l’attaccante portoghese ai colchoneros, sopratutto perché per farlo servirebbero più di 100 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori dalla portata delle casse bianconere, a men che non si trovino vie alternative. Quali? Beh, Dybala potrebbe essere una buona pedina di scambio e poi non dimentichiamoci di Bernardeschi.