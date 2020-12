Pogba alla Juventus, calciomercato: colpo da 50 mln per gennaio

Il calciomercato della Juventus ha visto riaprirsi nelle ultime ore la pista che porta all’asso francese Paul Pogba.

I tifosi sognano ormai da tempo il ritorno del centrocampista alla Juventus e questa volta il calciatore sembra davvero molto vicino a lasciare il Manchester United, sua attuale squadra. Il suo procuratore Mino Raiola ha infatti rivelato a Tuttosport come Pogba non sia felice in Inghilterra. Negli ultimi mesi non è riuscito ad esprimersi al massimo ed è pronto a cambiare aria. “Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato” ha detto l’agente al giornale torinese. Ma chissà che non possano esserci novità a breve.

