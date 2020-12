Raiola svela la trattativa: ” Pogba alla Juventus, vi dico quando”

Mino Raiola rompe gli indugi e anticipa una clamorosa operazione di calciomercato da parte della Juventus. “Pogba-United è finita, se Paratici vuole…”.

Mino Raiola ha rotto gli indugi e si sa che, quando entra a gamba tesa così, qualcosa sta per succedere. In un’intervista a Tuttosport ha scosso la tranquillità del mercato eccitando i fan della Juventus. “Inutile girarci attorno – ha detto -. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria”.

Pogba verso la Juventus

Raiola poi spinge il “Polpo” verso la Juventus, sperando che l’operazione fatta con Morata aiuti il suo assistito ad avere lo stesso rendimento con la Vecchia Signora. “Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no? Fra l’altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Al tempo del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L’importante è volerlo. Credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato.“. Chiusura dedicata ad un suo vecchio assistito, Pavel Nedved. “Sono sincero: all’inizio non lo vedevo come dirigente. Invece mi ha stupito: è una delle poche persone che si fanno sentire senza gridare, è diventato un top anche in questo ruolo. Quando chiedo a Pavel di spiegare una certa cosa a un mio giocatore, finisce che con lui capiscono subito e tutto”.