Buffon, quando l’abito non fa il monaco: stravinto il confronto con Messi

Contro il Barcellona, il portierone bianconero ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno dei numero uno

Buffon Juventus Barcellona/ Il successo della Juventus a Barcellona porta anche ( ma non solo) la firma di Gianluigi Buffon, autore di una prestazione decisamente da campione al cospetto di Leo Messi. proprio il fenomeno argentino ha dovuto fare i conti con la serata particolarmente ispirata di Super Gigi, autore di almeno tre interventi assolutamente provvidenziali, due dei quali ai “danni” proprio della Pulce. La sfida personale Messi-Buffon comincia già al ventesimo, quando una rasoiata dell’attaccante viene disinnescata molto bene dall’estremo difensore bianconero, che non perde l’occasione per rimproverare la sua retroguardia, rea di aver fatto calciare l’argentino con troppa libertà.

Anche al tramonto della prima frazione di gioco, Buffon è bravo a fermare il “rivale”: stesso scenario si ripropone nella ripresa, con il numero 10 che cerca in tutti i modi di far breccia nel muro invalicabile eretto da un Super Buffon. E nelle dichiarazioni del post partita, l’ex Psg non fa nulla per nascondere il suo entusiasmo.