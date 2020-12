Calciomercato Juventus, “Pogba può muoversi già a gennaio”

Non è un mistero che il sogno del calciomercato Juventus, e dei tifosi bianconeri, sia quello di riportare Paul Pogba a Torino.

Nei giorni scorsi l’agente del calciatore francese Mino Raiola ha alimentato le voci di una sua possibile partenza dal Manchester United. “Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato” ha detto a Tuttosport. Parole che fanno intendere come a breve per l’asso della nazionale transalpina sia possibile un addio in un futuro nemmeno troppo distante.

Calciomercato Juventus, Paganini e il futuro di Pogba