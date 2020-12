«Dybala a giugno con Pochettino. A gennaio resta alla Juventus»

Il giornalita Luigi Guelpa ha parlato della situazione di Dybala alla Juventus e anche di quella di Leo Messi, prigioniero del Barcellona.

«Dybala resta sicuramente a gennaio. A giugno non lo so. Pochettino per il Real Madrid ha fatto i nomi di Kane e Alli e il terzo è il suo. Al momento Morata-Ronaldo è la coppia che funziona meglio. Ma tutti lavorano in apnea in questo momento con gare tanto ravvicinate. Ma Dybala tornerà sicuramente utile». Sono parole pronunciate a calciomercato.it dal giornalista Luigi Guelpa che ha fatto il punto della situazione in casa bianconera.

Non solo Dybala, anche Messi

«Mi auguro che Pirlo abbia trovato un equilibrio importante – ha aggiunto Guelpa -. A Barcellona però ho seguito la telenovela Messi. La disfatta non mi sorprende, è in crisi tecnica, tattica, dirigenziale, la situazione è critica. E’ una squadra incompiuta. Koeman voleva fare piazza pulita dei senatori, così non è stato. E voleva Depay e Wijnaldum per la ricostruzione, nessuno dei due è arrivato. Il tecnico ha sul groppone sei-sette giocatori che non voleva. Umtiti, Firpo, Puig, Koeman non aveva già dei bei trascorsi in Spagna. E anche Messi è rimasto ‘ostaggio’. Non per sminuire la vittoria della Juventus, ma va detto che è un Barcellona in forte crisi».