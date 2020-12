Juventus, ieri sera, finalmente, s’è vista la vera squadra di Andrea Pirlo. La partita migliore della stagione e un centrocampo da top club

Juventus, finalmente si è vista la squadra di Andrea Pirlo. Le idee tattiche del mister sembrano essere arrivata a destinazione. Una partita cartolina di quelli che sono i pensieri tattici del maestro. I bianconeri hanno saputo fare la differenza regalando una prestazione incredibile in un campo così insidioso come il Camp Nou di Barcellona. Un netto 0-3 che ha visto una sola squadra in campo. Grande merito, oltre dei soliti attaccanti e difensori, va anche e soprattutto al centrocampo. Il reparto spesso più criticato e incompreso di questa Juventus.

Juventus, il nuovo centrocampo di Pirlo: ora è da top club

In un certo senso l’anima di questa Juventus è proprio la mediana: il ruolo che sembrava il più problematico ma che, forse, doveva solo sbocciare. Ieri sera i giovani hanno saputo fare la differenza. Arthur è entrato appieno nelle idee tattiche del mister ed è, a tutti gli effetti, il perfetto regista di questa Juventus. Partita giocata con sacrificio e intelligenza, il brasiliano è già un prediletto di Pirlo che lo ha trasformato nell’interprete che sperava. Ma non dimentichiamoci di Rabiot. Il francese lo scorso anno non ha brillato, salvo due-tre partite, si parlava come di un acquisto flop e di uno sbaglio della società, ma il francese ha già fatto ricredere tutti. In Francia se ne parla un gran bene, e anche ieri, nei minuti in cui è entrato, ha dato una prova di personalità pazzesca. Un’altra scommessa riuscita. Ma la vera gemma di questa Juventus rivoluzionaria passa tutta anche da un altro centrocampista.