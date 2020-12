Juventus già con la testa al Genoa: la decisione di Pirlo

La Juventus si gode il meritato trionfo in Champions League, ma c’è davvero poco tempo per fare festa perchè gli impegni dei bianconeri continuano.

Andrea Pirlo sarà sicuramente molto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, ma ora deve pensare al campionato a al match assolutamente da vincere contro il Genoa. Il Milan e l’Inter infatti viaggiano come un treno e non si può perdere troppo terreno da chi sta davanti.

Juventus, domani un giorno di riposo

“Il dicembre bianconero prosegue serrato: non c’è allora nemmeno il tempo per godersi la grande partita di ieri sera, che già il campionato ritorna all’orizzonte” sottolinea il club sul proprio sito. “La Juve, rientrata nella notte da Barcellona, è dunque tornata subito a lavorare alla Continassa, per cominciare a preparare la trasferta di domenica a Marassi, contro il Genoa (ore 18). Scarico, come sempre, per chi ha giocato, campo (esercitazioni tecniche e partitella) per il resto del gruppo. Gruppo che domani usufruirà di un giorno di riposo, per tornare ad allenarsi venerdì mattina al Training center”. Domani dunque qualche ora di meritato relax per i calciatori bianconeri prima di tornare a concentrarsi sul campo.