Calciomercato Juventus, dalla Francia confermano l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista Paul Pogba. Come abbiamo sentito Mino Raiola ha dichiarato che l’avventura di Paul in Inghilterra al Manchester United è finita. Il Polpo lascerà la Premier League a gennaio e la Juventus, insieme al Real Madrid, continua ad essere la principale interessante. Ieri nel pre partita di Barcellona – Juventus, Fabio Paratici ha risposto a delle domande relative proprio alla situazione del calciatore francese in uscita dal Manchester. Il direttore sportivo della Vecchia Signora ha espresso parole al miele per il giocatore francese, tanto che in Francia continuano ad insistere per il clamoroso ritorno in bianconero.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: dalla Francia arrivano novità