Juventus, in Champions devi assolutamente evitarlo

La vittoria della Juventus sul campo del Barcellona nell’ultimo turno di Champions League è stata assolutamente fondamentale per i bianconeri.

Perché grazie al successo conquistato è arrivato il sorpasso ai blaugrana e la conquista del primo posto nel girone. Potrebbe sembrare poco, ma invece non lo è perché permetterà a Ronaldo e compagni di trovare ostacoli meno insidiosi sulla loro strada agli ottavi di finale. Questo non toglie nulla alle grandi squadre che comunque andranno affrontate. Del resto in questo torneo non ci sono squadre materasso, specie quando si arriva alla fase ad eliminazione diretta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: le novità

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione: lo vogliono in sei/a>