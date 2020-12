Pogba alla Juventus, ha già la chat con i bianconeri e con Solskjaer…

Paul Pogba spinge per lascire il Manchester United e la Juventus resta alla finestra. Intanto è ai ferri corti con il tecnico Solskjaer…

Il Daily Mail dà ulteriori novità sul caso Pogba. Il francese lascerà il Manchester United e vorrebbe farlo già nella prossima finestra di calciomercato a gennaio. Anzi, il procuratore Mino Raiola nei giorni scorsi si è esposto in prima persona spianando la strada al suo assistito. «Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no? Fra l’altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Al tempo del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L’importante è volerlo. Credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato». Parole che non sono passate inosservate e che Paratici ha commentato, evidenziando però che il costo è molto elevato.

Pogba e la chat con gli juventini

Dall’Inghilterra fanno sapere che Pogba ha avuto un confronto costruttivo con il tecnico, per discutere delle sue scelte future. In una delle gare più importanti della stagione, è rimasto in panchina per tutto il primo tempo, subentrando al 61′ e rendendosi protagonista nella (tentata) rimonta dei Red Devils. Da quanto si legge sul quotidiano britannico, la conversazione tra i due sarebbe stata “onesta e schietta” e il campione francese mantiene un rapporto professionale con Solskjaer. Con il suo contratto in scadenza, la prospettiva di perderlo è uno scenario che i Red Devils vorrebbero evitare ma le voci che vorrebbero un ritorno alla Juve non fanno che intensificarsi. L’ex bianconero ha mantenuto buoni rapporti con figure chiave del club, in particolare Buffon e Bonucci, con i quali avrebbe chattato su WhatsApp. E Andrea Pirlo aspetta.