Ramos alla Juventus, calciomercato: pronto un super biennale da 12 mln

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Sergio Ramos, in rotta di collisione con il Real Madrid

Ramos Juventus Calciomercato/ La pista Sergio Ramos non tramonta per la Juventus, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per la prossima stagione. Il difensore spagnolo, il cui contratto con il Real Madrid scadrà esattamente tra un anno, non ha ancora trovato l’accordo con il club madrileno per un prolungamento. L’entourage del capitano dei Blancos è già all’opera per valutare eventuali offerte straniere, anche perché la discrepanza tra richiesta del calciatore, e offerta del Real, è ancora sensibilmente importante.

Ramos chiede infatti un biennale a circa 12 milioni di euro a stagione; Perez, invece, non vuole andare oltre un contratto annuale a circa 7-8 mln. Ecco perché, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, la Juventus starebbe osservando con molto interesse l’affare, pronta ad inserirsi qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.