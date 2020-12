Tolisso alla Juventus, calciomercato: Paratici intavola lo scambio alla pari

Calciomercato Juventus, Corentin Tolisso potrebbe approdare a Torino attraverso uno scambio alla pari: ecco l’idea di Fabio Paratici

Tolisso Juventus calciomercato/ Ormai sono già due anni che il nome di Tolisso viene puntualmente accostato alla Juventus ogni qualvolta si aprono le contrattazioni di mercato. Il centrocampista francese è stato un obiettivo molto concreto dei vertici dirigenziali bianconeri, negli anni di militanza al Lione. Il Bayern Monaco lo acquistò dall’Olympique per circa 40 milioni di euro, e da allora è diventato un punto di riferimento importante della squadra bavarese, utile anche come risorsa da schierare a gara in corso.

I fari degli uomini mercato juventini sono però sempre accesi su di lui, a tal punto che Fabio Paratici starebbe entrando nell’ordine di idee di intavolare con il Bayern Monaco uno scambio alla pari. Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, infatti, l’intenzione del dirigente bianconero sarebbe quello di mettere su uno scambio alla pari che vedrebbe coinvolto Douglas Costa, attualmente in prestito secco proprio ai bavaresi.