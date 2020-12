Dybala o Morata? Probabili formazioni di Genoa Juventus: le ultime

Partito il ballottaggio tra i due attaccanti per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo

Dybala Morata Genoa Juventus/ Non manca molto al fischio d’inizio di Genoa-Juventus, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. I bianconeri intendono continuare la striscia positiva inaugurata contro il Torino e poi proseguita nell’exploit di Barcellona, che è valso il primo posto nel girone di Champions League. Non sarà una passeggiata, comunque, per gli uomini di Pirlo, che al Luigi Ferraris sfideranno un Genoa alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza.

Tanti i dubbi di formazione per il “maestro”, a cominciare dal modulo con il quale affrontare i liguri. In Catalogna ha funzionato il 3-5-2, anche se dalle ultime indiscrezioni rilanciate da Sky, il tecnico sembrerebbe essere intenzionato a riproporre il 4 4 2, visto all’opera già in altre circostanze. Aperto il ballottaggio in attacco, con Dybala e Morata che si sfidano per una maglia da titolare affianco all’inamovibile Cristiano Ronaldo: l’argentino dovrebbe essere leggermente favorito, anche perché il dispendio di energie da parte del Canterano è stato notevole.