Genoa-Juventus, le probabili formazioni. Pirlo pensa a Kulusevski

Andrea Pirlo valuterà come i bianconeri avranno recuperato dallo sforzo del Camp Nou e, dove possibile, effettuerà un po’ di turnover per gestire le forze in vista del mini ciclo che vedrà i bianconeri impegnati ogni tre giorni fino a Natale. Le probabili formazioni di Genoa-Juventus riportano tuttavia in auge il nome di Dejan Kulusevski. Lo svedese è un talento che va recuperato subito e la società lo sa bene. Il gioiellino bianconero potrebbe partire dal 1′ ricevendo così un’altra chance per riscattare le ultime deludenti apparizioni. Il problema è rappresentato sempre da Dybala: con lui in campo il suo raggio d’azione è ridotto ad un lumicino.

Genoa-Juventus, Mckennie dal 1′?

Anche Mckennie, dopo il gol e la prestazione super a Barcellona, dovrebbe partire dal 1′. Pirlo potrebbe inoltre rilanciare Rabiot per far rifiatare Arthur. Chi sembra momentaneamente uscito dai radar è Bentancur, che sta partendo di sovente tra le riserve. Il tecnico bianconero in questo momento ha necessità di macinare punti in Serie A. Gli esperimenti sono finiti: gioca chi dà più garanzie.