Juventus, secondo i bookmaker il triplete per questa stagione dei bianconeri è quotato a 137. Un risultato difficile ma non impossibile

Juventus, sui bookmaaker è uscita anche la quota del difficile ma non impossibile triplete dei bianconeri. Sappiamo che per triplete si intende la vittoria di Campionato, Champions League e Coppa Italia. L’ultima italiana ad aver fatto tris è stata l’Inter dell’allora allenatore José Mourinho. Dopo l’ottima prestazione fornita dalla squadra di Pirlo in quel di Barcellona al Camp Nou è salito l’ottimismo. Questa Juventus farcita di tanti giovani e di leader indiscussi può volare alto. Lunedì alle ore 12.00 a Nyon, la squadra di Andrea Pirlo scoprirà la sua prossima rivale agli ottavi di finale di Champions League. I pericoli da evitare sono, naturalmente, l’Atletico Madrid e il Borussia. Mon. che sta giocando molto bene in questa stagione. Più abbordabili Porto e Siviglia, così come il Lipsia ma nulla, soprattutto in una competizione così cinica come la Champions, non è scontato.

Inguaribili ottimisti? Juventus, quanto vale il Triplete secondo i bookmaker

Juventus dunque protagonista fino adesso di un’andata decisamente altalenante, ma la sensazione che il bello si deve ancora vedere. il cambio di registro: dalla panchina fino a diversi interpreti, molti dei potenziali titolari sotto i 25 anni, hanno, letteralmente, rivoluzionato questa nuova squadra. Ma sembra, finalmente, che l’idea tattica di Andrea Pirlo sia arrivata al mittente. Ora la Juventus è pronta a fare la reale differenza sia in campo ma soprattutto nella gestione del match. Bisognerà capire come sarà fatto il mercato di riparazione di gennaio. I bianconeri hanno bisogno di due o tre innesti per rinforzarsi ulteriormente.