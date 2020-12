La Juventus sbarca su Twitch, nuovo format in arrivo

Juventus, anche la società bianconera ha deciso di debuttare sulla celebre piattaforma streaming Twitch con un nuovo format.

Juventus, anche la compagine bianconera non sembra essere indifferente alle nuove avanguardie tecnologiche. Dopo il grande successo che sta riscuotendo col gaming, la piattaforma streaming ‘Twitch’ è oggi una delle realtà più seguite dai giovanissimi ma non solo. I bianconeri, dunque, proprio per non rimane indietro con i tempi hanno deciso di subentrare dentro la piattaforma e proporranno un nuovo format originale.

La Vecchia Signora ha voluto fare le cose in grande e rendere questo evento ancora più speciale per i propri tifosi, si darà infatti l’opportunità unica di un’interazione diretta: in occasione del debutto del suo canale la Juventus ha lanciato ‘Pitch for Twitch’: un contest rivolto ai tifosi, che si cimenteranno in una serie di prove a eliminazione diretta, dai quiz ai commenti delle partite, fino a un vero e proprio dibattito.

