Pogba alla Juventus, calciomercato: l’operazione si fa in prestito, le cifre

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba appare sempre più concreto: le ultimissime

Calciomercato Juventus Pogba/ Quello che sembrava essere soltanto un sogno, nelle ultime ore sta accendendo le fantasie di molti supporters della Juventus. Il ritorno di Paul Pogba in bianconero è sempre meno improbabile, a dispetto delle dichiarazioni di facciata rilasciate da Fabio Paratici poche ore prima della sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Il calciatore è entrato ormai in rotta di collisione con tutto l’ambiente, e benché il suo contratto formalmente scadrà tra un anno e mezzo, l’ipotesi di un suo addio il prossimo anno crescono in maniera esponenziale. Già a gennaio.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Juve avrebbe tutte le carte in regola per cercare di stringere d’assedio lo United già nella sessione invernale di calciomercato, mettendo sul piatto una proposta consistente in un prestito con obbligo di riscatto, in maniera tale da non appesantire troppo il bilancio semestrale, anche a dispetto delle operazioni chiuse la scorsa estate. La concorrenza per il francese non è folta, come si potrebbe credere, e anche il Real Madrid sembrerebbe essersi defilata nella corsa alla mezzala.