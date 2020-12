Calciomercato Juventus, è asta per il gioiello dello Sporting Lisbona

Il calciomercato della Juventus sta per riaprirsi a gennaio e non sono da escludere innesti nella squadra allenata da Andrea Pirlo.

Se ci sarà l’occasione sicuramente la dirigenza non si farà sfuggire possibili rinforzi per arricchire la rosa bianconera di nuove pedine. L’obiettivo è quello non solo di vincere il decimo scudetto consecutivo, ma anche quello di vincere quella Champions League che ormai manca da tanto, troppo tempo nella bacheca dei bianconeri. Ad ogni modo la Juve non guarda solo a questa stagione, ma anche ovviamente al futuro. E dunque avrà già iniziato a pianificare alcuni possibili colpi.

