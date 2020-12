Calciomercato Juventus, si complica il sogno Alaba

Il calciomercato della Juventus ha più volte visto accostato al club bianconero il nome del jolly del Bayern Monaco David Alaba.

Un elemento di spessore internazionale, con una grande esperienza vincente, che sembra prossimo a cambiare maglia. Il calciatore austriaco infatti non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco, sua attuale squadra, e andrà in scadenza nel mese di giugno. Questo lo rende un giocatore appetibile a tutti i grandi club europei, pronti anche a sacrifici importanti pur di prenderlo a parametro zero. Anche la Juventus segue con attenzione la sua vicenda, sarebbe un rinforzo super per la rosa di Pirlo. Ma deve fare i conti con una agguerrita concorrenza.

