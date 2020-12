Calciomercato Juventus, in un sondaggio fatto tra i tifosi Pogba potrebbe essere l’uomo in più per vincere la Champions, i dettagli:

Calciomercato Juventus: non ci sono dubbi, per i tifosi bianconeri il profilo di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United e in possibile trattativa con la Vecchia Signora, è, senza ombra di dubbio, l’acquisto che permetterebbe a Pirlo di vincere la Champions League.

Un sogno che i bianconeri inseguono da troppo tempo. Per molti un ossessione, per altri una necessità: la coppa dalle ‘grandi orecchie’ come viene spesso chiamata è l’obiettivo, attualmente, numero uno della società bianconera. Pirlo vuole fare bene nella sua prima stagione da allenatore, siglare un decimo scudetto consecutivo, che andrebbe a sancire un record storico, e portava avanti quanto già di buono si era fatto negli anni scorsi, riuscendo nell’impresa (im)possibile: vincere la Champions League.

LEGGI ANCHE>>>Genoa Juventus, De Ligt in panchina? Ecco la mossa di Andrea Pirlo

Calciomercato Juventus, Pogba a gennaio: l’uomo in più per la Champions

A tal proposito, Fabio Paratici ha le idee chiare: l’acquisto che permetterebbe il definitivo salto di qualità a questa Juventus è il francese Paul Pogba. Un giocatore dalle qualità formidabili, che proprio in maglia bianconera vinse tutto, tranne la Coppa, arrivando in finale contro il Barcellona nel primo anno di Allegri da allenatore, ma che vorrebbe riconfermarsi proprio con la squadra che l’ha consacrato a livello internazionale. Manca solo la Champions League a Pogba, che a soli 27 anni ha già vinto tutto, Mondiale compreso. In bianconero ci era andato vicino. In questa nuova rosa ritroverebbe vecchi compagni, fra cui Andrea Pirlo che fu proprio uno dei suoi idoli. In diverse interviste Pogba ha dichiarato che giocare al fianco di Pirlo è stato fondamentale per la sua crescita. Un giocatore che conosce l’ambiente proprio come Alvaro Morata, ed è ancora un idolo dei tifosi.

LEGGI ANCHE>>>Ozil alla Juventus, calciomercato: il futuro del tedesco è segnato

In un sondaggio fatto da ‘Calciomercato.it‘, Paul Pogba potrebbe essere l’acquisto giusto per andare oltre i limiti, vincere la Coppa che da troppo tempo manca in bacheca alla Juventus.