Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore della Fiorentina avrebbe interrotto le trattive per un suo rinnovo: c’è lo zampino della Juventus?

Castrovilli Fiorentina calciomercato/ Dopo il colpo Federico Chiesa, la Juventus non si ferma e potrebbe chiudere un altro affare dalla Fiorentina, questa volta per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ex Cremonese, che anche in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato tutto il suo valore, avendo messo a referto ben 4 goals, avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. A riportarlo è il Corriere Fiorentino, che spiega come la mezzala “desideri concentrarsi al meglio sul proseguio di questa stagione”.

Desiderio di migliorare una posizione di classifica certamente non lusinghiera per gli uomini di Prandelli, che sono riusciti ad acciuffare un pareggio prezioso contro il Genoa soltanto grazie a Milenkovic. Ma che Castrovilli stia cominciando a tastare il terreno in vista di un suo possibile addio, sicuramente non è ipotesi da trascurare. E la Juve, del resto, ha cominciato a lanciare già segnali di un certo tipo.