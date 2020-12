Calciomercato Juventus, Haaland un sogno per i bianconeri. Un talento purissimo che farebbe la differenza. Il papà ha risposto sul futuro

Calciomercato Juventus, Haaland è, attualmente, il gioiello del calcio moderno. Ancora giovanissimo e già decisivo come un fuoriclasse collaudato. Indubbio pensare che chi acquisterà le prestazione sportive dell’attaccante andrà in contro ad un fenomeno del presente ma soprattutto del futuro. L’attaccante è ancora giovanissimo e nonostante sia, già così navigato, ha ancora una carriera lunghissima da intraprendere. La Juventus lo sogna così come Pirlo. Un utopico attacco Cristiano Ronaldo e Haaland farebbe impallidire tutti i tifosi avversari. Ma si potrà prenderlo? A tal proposito, il papà del giocatore ha voluto fare chiarezza sul futuro.

Haaland alla Juventus? Calciomercato: risponde il papà

Il padre del ragazzo, Alfie, intervistato dal giornale ‘Tuttosport’, ha parlato proprio del futuro di suo figlio dicendo: “Al Borussia Dortmund sta molto bene ed è molto felice. Erling però ama le sfide e non si può mai sapere nel calcio cosa possa riservare il futuro. Vedremo…”. Quest’ultima affermazione è per molti un chiaro segnale di una nuova avventura all’orizzonte, e c’era da aspettarselo visto il talento cristallino del giocatore. Naturale pensare che quando un giocatore dalla così rosea prospettiva finisce sul mercato le varie realtà calcistiche più blasonate faranno di tutto per accaparrarselo. Dunque, ma c’è una nota positiva per i bianconeri, Haaland sembra un considerazione speciale per la Juventus. Infatti l’idolo del giocatore è Cristiano Ronaldo. Ma le parole del papà hanno fatto sognare, ancora di più, i tifosi, ecco cosa ha detto il papà sempre intervistato da Tuttosport.