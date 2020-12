Juventus, cambia l’attacco da schierare contro il Genoa

La Juventus si appresta a scendere in campo per l’undicesima giornata di serie A, con il Genoa di Maran suo prossimo avversario.

Inutile sottolineare come quella in programma domenica sarà l’ennesima partita da portare assolutamente a casa per continuare a coltivare il sogno scudetto. Troppo importante riuscire a conquistare i tre punti, visto che davanti corrono e non sembrano intenzionati a fermarsi. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della squalifica ridotta per Morata, dopo che è stato accolto il ricorso del club. Insomma lo spagnolo sarà regolarmente a disposizione del tecnico Andrea Pirlo per questo incontro.

