Juventus, contro il Genoa il vero dubbio è in difesa

Formazione ancora da decidere per la Juventus che scenderà in campo domenica pomeriggio per affrontare il Genoa nel prossimo turno di serie A.

La squadra bianconera andrà a caccia di altri tre punti per non perdere contatto con chi sta davanti. Dopo la trionfale partita di Barcellona, adesso Pirlo dovrà essere bravo a resettare i suoi uomini. Massima concentrazione anche in partite che sulla carta sembrano essere più semplici, perché il rischio di commettere un passo falso è sempre dietro l’angolo.

