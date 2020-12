Juventus, Pirlo gli dà fiducia: adesso si attende segnali da loro

Nella Juventus che andrà ad affrontare domani pomeriggio il Genoa nel prossimo turno di serie A ci saranno sicuramente delle novità.

L’allenatore bianconero infatti sembra intenzionato a concedere una chance nel suo 4-4-2 ai due esterni offensivi Chiesa e Kulusevski. Che sono rimasti fuori dall’undici iniziale contro il Barcellona e che ora dovranno sicuramente impegnarsi molto per riuscire a conquistare un posto da titolare fisso nello scacchiere bianconero.

Juventus, Pirlo rilancia Chiesa e Kulusevski

Come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, sia per Chiesa che per Kulusevski quella contro il Genoa sarà un partita importante per mettere in mostra le loro qualità. Finora il loro talento si è visto solo a sprazzi. L’ex Fiorentina e il gioiellino svedese devono ancora trovare la loro giusta collocazione tattica, ma non c’è alcun dubbio sul fatto che la Juventus voglia puntare forte su di loro. Del resto Chiesa e Kulusevski sono stati due investimenti davvero importanti, se si calcola che la società per ingaggiarli ha speso circa 100 milioni di euro. Dunque il futuro è tutto loro, ma Pirlo si attende maggiore incisività davanti e maggiore sicurezza nelle giocate.