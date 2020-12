Calciomercato Juventus, una big pronta a farsi avanti per Dybala

Ancora voci di calciomercato in casa Juventus. Questa volta riportano una possibile offerta per un big della squadra bianconera.

Parliamo di Paulo Dybala, il numero dieci della squadra di Andrea Pirlo. Che oggi dovrebbe essere titolare nell’undici che affronterà il Genoa. Tuttavia il futuro del calciatore è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto, in scadenza nel 2022, non è stato infatti ancora rinnovato. E per lui ora sembra esserci una grande squadra pronta a fare un’offerta importante pur di averlo in rosa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: le novità

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione: lo vogliono in sei/a>