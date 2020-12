Video Gol Genoa Juventus, Serie A: Ronaldo segna per i bianconeri, una splendida rete. Clicca qui per vedere la rete del match.

Ronaldo porta al raddoppio. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo alla propria squadra, portando al gol i suoi compagni. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e portare a casa i tre punti, fondamentali, per una speranza di arrivare primi nella classifica di Serie A.

Video Gol Ronaldo Genoa Juventus: porta al raddoppio allo stadio Luigi Ferraris!

Genoa Juventus Video Goal: Cr7 riesce ad andare in rete grazie ad una splendida realizzazione, che sfrutta al massimo le sue potenzialità e la sua tecnica regalando ai suoi compagni un meritato doppio vantaggio. Ronaldo e compagni sicuramente forzeranno i tempi per cercare di trovare la via per chiudere il match. Così da arrivare alla fine della partita con più sicurezza: un’eventuale vittoria consentirebbe ai bianconeri di rispondere con vigore alla concorrenza, e di provare a guadarsi il primato nella classifica di Serie A. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi minuti che ci attendono, ma intanto X va in rete.